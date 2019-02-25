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Фонд гарантування виставив на продаж активи банків

Фонд гарантування виставив на продаж активи банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, цього тижня вистави на продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 5,33 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.

“Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 5 331,88 млн грн. З них на суму 4 265,47 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 749,14 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 210,96 млн грн, цінні папери — на суму 106,31 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд гарантування вкладів продасть права вимоги на 6 млрд грн

ТОП-10 банків за сумою виставлених на продаж активів:

— АТ “Дельта Банк”: на продаж виставлено активи на загальну суму 2 424,43 млн грн;
— АТ “Банк “Фінанси та Кредит”: на продаж виставлено активи на загальну суму 1 101,93 млн грн;
— ПАТ “Банк Камбіо”: на продаж виставлено активи на загальну суму 477,98 млн грн;
— ПАТ “КБ “АКТИВ-БАНК”: на продаж виставлено активи на загальну суму 238,53млн грн;
— АТ “ВТБ БАНК”: на продаж виставлено активи на загальну суму 209,43 млн грн;
— АТ “ІМЕКСБАНК”: на продаж виставлено активи на загальну суму 168,44 млн грн;
— ПАТ “КБ “УФС”: на продаж виставлено активи на загальну суму 124,09 млн грн;
— ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”: на продаж виставлено активи на загальну суму-121,76 млн грн;
— ПАТ “КБ “НАДРА”: на продаж виставлено активи на загальну суму 96,55 млн грн;
— АТ “КБ “ЕКСПОБАНК”: на продаж виставлено активи на загальну суму 78,31 млн грн.

Також заплановано, упродовж тижня, запланований продаж активів: ПАТ “Старокиївський банк”, ПАТ КБ “Євробанк”, ПАТ “Актабанк”, ПАТ “Банк Національний Кредит”, ПАТ “Банк Форум”, ПАТ “Златобанк”, ПАТ “Діамантбанк”, ПАТ “Енергобанк”, ПАТ “ВіЕйБі Банк”, ПАТ “БГ БАНК”, ПАТ “Легбанк”, ПАТ “Платинум Банк”, ПАТ “Інтеграл-банк”, ПАТ “КБ “Промекономбанк”, ПАТ “ПРОФІН БАНК”, АТ “Родовід Банк”, ПАТ “АКБ Банк”, ПАТ “УПБ”.

Нагадаємо, цього року Фонд гарантування вкладів хоче ліквідувати 40 банків.

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