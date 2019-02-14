Цього року Фонд гарантування вкладів хоче ліквідувати 40 банків

"У поточному році ми запланували 6 млрд грн отримати від продажу управління активами і запланували 40 банків закрити взагалі", - зазначила чиновник.

За її словами, на 14 лютого Фонд повністю завершив ліквідацію 7 банків, виключивши ці фінустанови з реєстру. Крім того, за її словами, Фонд розраховує, що нинішній рік стане роком масових продажів активів банків, що дозволить ліквідувати "залишки кризи".

При цьому вона зазначила, що минулий рік став першим, коли при ліквідації банків їх виключали з реєстру.

Нагадаємо, з початку поточного року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продав майна на 1,5 млрд грн, включаючи права на ТЦ "Республіка" і VOG.



