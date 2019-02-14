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Фонд гарантирования вкладов с начала года наторговал 1,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов с начала года наторговал 1,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ.14 февраля. УНН. С начала текущего года Фонда гарантирования вкладов физических лиц продал имущества на 1,5 млрд грн, включая права на ТЦ "Республика" и VOG. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рукрут во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 14 февраля мы уже наторговали 1,5 млрд грн, что составляет 25% от годового плана продаж. Кроме того, январь был щедрым на события, которые ждали все годами - это реализация прав требования, под залогом которых был недостроенный ТЦ "Республика" и наконец-то нам удалось продать права требования по сети заправочных станций VOG, за право продажи которых мы боролись два или три года", - сообщила Рекрут. 

По ее словам, "Республика" была продана за 777,1 млн грн, а права на VOG - за 404.9 млн грн.

Как пояснила чиновник, продажа по VOG позволит завершить ликвидацию "Банка Форум" и рассчитаться с вкладчиками 4-й очереди.

При этом С.Рекрут добавила, что в прошлом году ФГВФЛ реализовал имущества на 6,3 млрд грн, что на 30% больше, чем в 2017 году.

Ранее, ФГВФЛ продлил сроки ликвидации двух банков

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