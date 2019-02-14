Фонд гарантирования вкладов с начала года наторговал 1,5 млрд грн

"По состоянию на 14 февраля мы уже наторговали 1,5 млрд грн, что составляет 25% от годового плана продаж. Кроме того, январь был щедрым на события, которые ждали все годами - это реализация прав требования, под залогом которых был недостроенный ТЦ "Республика" и наконец-то нам удалось продать права требования по сети заправочных станций VOG, за право продажи которых мы боролись два или три года", - сообщила Рекрут.



По ее словам, "Республика" была продана за 777,1 млн грн, а права на VOG - за 404.9 млн грн.



Как пояснила чиновник, продажа по VOG позволит завершить ликвидацию "Банка Форум" и рассчитаться с вкладчиками 4-й очереди.

При этом С.Рекрут добавила, что в прошлом году ФГВФЛ реализовал имущества на 6,3 млрд грн, что на 30% больше, чем в 2017 году.



Ранее, ФГВФЛ продлил сроки ликвидации двух банков.