ФГВФЛ продлил сроки ликвидации двух банков

"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 31 января 2019 года № 219 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО "Фортуна-Банк" сроком на один год с 22 февраля 2019 года до 21 февраля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, продлен ликвидации ПАО "БГБанк" сроком на один год с 27 февраля 2019 года до 26 февраля 2020 года включительно.

"На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (далее - Закон) исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 31 января 2019 года № 218 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "БГ БАНК" сроком на один год с 27 февраля 2019 года до 26 февраля 2020 года включительно", - отметили ФГВФЛ.

Как сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций в банке "Хрещатик".

Напомним, в декабре 2018 началась ликвидация ВТБ Банка.