Сьогодні розпочалася ліквідація ВТБ Банку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про припинення роботи тимчасової адміністрації ВТБ Банку і запровадження його ліквідації з сьогоднішнього дня. Про це повідомили УНН у прес-службі Фонду.
"Фондом ухвалено рішення про припинення тимчасової адміністрації з сьогоднішнього дня і про запровадження ліквідації (ВТБ Банку – ред.)", - розповіли у прес-службі.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб скасував конкурс з передачі заборгованості "ВТБ" перед вкладниками, у зв'язку із чим банк буде ліквідовано.
Національний банк України ухвалив рішення про внесення АТ “ВТБ Банк” до категорії неплатоспроможних для захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.