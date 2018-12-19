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Сегодня началась ликвидация ВТБ Банка

Киев • УНН

 • 10294 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о прекращении работы временной администрации ВТБ Банка и введение его ликвидации с сегодняшнего дня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда.

Сегодня началась ликвидация ВТБ Банка

"Фондом принято решение о прекращении временной администрации с сегодняшнего дня и о введении ликвидации (ВТБ Банка - ред.)", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц отменил конкурс по передаче задолженности "ВТБ" перед вкладчиками, в связи с чем банк будет ликвидирован.

Национальный банк Украины принял решение о включении АО "ВТБ Банк" в категорию неплатежеспособных для защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

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