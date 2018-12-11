Ще один банк в Україні припинить діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб скасував конкурс з передачі заборгованості "ВТБ" перед вкладниками, у зв'язку із чим банк буде ліквідовано. Про це повідомили у прес-службі ФГВФО, передає УНН.
"Виконавча дирекція Фонду 06 грудня 2018 року прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку АТ "ВТБ БАНК", що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком, при реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та визнати його таким, що не відбувся", - йдеться у повідомленні.
Зазначений в повідомленні пункт закону передбачає ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про визнання АТ “ВТБ Банк” до категорії неплатоспроможних для захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.
Як повідомляв УНН, раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про припинення діяльності ПАТ "Класикбанк".