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Ще один банк в Україні припинив діяльність

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про припинення діяльності ПАТ "Класикбанк". Про це повідомили у прес-службі ФГВФО, передає УНН.

Ще один банк в Україні припинив діяльність

"Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 7 грудня 2018 року у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "КЛАСИКБАНК" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що раніше Національний Банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, видану ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива".

Як повідомляв УНН, Національний банк України у листопаді 2018 року оштрафував два банки, а третьому виніс письмове попередження. 

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