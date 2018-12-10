Еще один банк в Украине прекратил деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о прекращении деятельности ПАО "КЛАССИКБАНК". Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ, передает УНН.
"В соответствии с предписаниями части 3 статьи 53 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 7 декабря 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "КЛАССИКБАНК" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - говорится в сообщении.
Отмечают, что ранее Национальный Банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО "Коммерческий банк" и "Финансовая инициатива".
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины в ноябре 2018 оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение.