Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій у банку "Хрещатик"

"Однією зі схем, реалізованих у банку, стало вкладення коштів у "(без)цінні" папери. У цей спосіб з нього виведено 2,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба фонду пояснила, що банк здійснював операції з купівлі "(без)цінних" паперів компаній, що мають усі ознаки фіктивності. Це, наприклад, компанії, що не мають на балансі жодних активів, обігових коштів, часто зареєстровані за однією юридичною адресою, а у штаті мають всього кілька працівників.

На момент запровадження тимчасової адміністрації таких облігацій на балансі ПАТ "КБ "Хрещатик" було виявлено загалом на 2,3 млрд грн. При цьому, майже 85% з них виявились незабезпеченими, і у 91,8% випадків емітенти виявилися пов’язаними з банком особами. Після того, як термін погашення облігацій сплив, кошти банку повернуті не були, вказали у фонді.

За виявленими фактами до правоохоронних органів спрямовано 77 заяв, мета яких - стягнення збитків з акціонерів.

Як повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій банку "Контракт".