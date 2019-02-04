Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций в банке "Хрещатик"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Накануне введения в банке "Хрещатик" временной администрации, из него вывели более двух миллиардов гривен через покупку "(без)ценных" бумаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"Одной из схем, реализованных в банке, стало вложение средств в "(без)ценные" бумаги. В этот способ из него выведено 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.
Пресс-служба фонда пояснила, что банк осуществлял операции по покупке "(без)ценных" бумаг компаний, имеющих все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированы по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников.
На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе ПАО "КБ "Хрещатик" было обнаружено всего на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, средства банку возвращены не были, указали в фонде.
По выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых - взыскание убытков с акционеров.
Как сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций банка "Контракт".