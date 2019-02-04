ФГВФО продовжив терміни ліквідації двох банків

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 31 січня 2019 року № 219 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ "Фортуна-Банк" строком на один рік з 22 лютого 2019 року до 21 лютого 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, продовжено ліквідацію ПАТ "БГБанк" строком на один рік з 27 лютого 2019 року до 26 лютого 2020 року включно.

"На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 31 січня 2019 року № 218 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "БГ БАНК" строком на один рік з 27 лютого 2019 року до 26 лютого 2020 року включно", - зазначили ФГВФО.

Як повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій у банку "Хрещатик".

Нагадаємо, у грудні 2018 року почалася ліквідація ВТБ Банку.