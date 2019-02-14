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Фонд гарантування вкладів з початку року наторгував 1,5 млрд грн

Фонд гарантування вкладів з початку року наторгував 1,5 млрд грн

Київ • УНН

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КІЕВ.14 лютого. УНН. З початку поточного року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продав майна на 1,5 млрд грн, у тому числі права на ТЦ "Республіка" і VOG. Про це повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рукрут під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Станом на 14 лютого ми вже наторгували 1,5 млрд грн, що становить 25% від річного плану продажів. Крім того, січень був щедрим на події, які чекали всі роками - це реалізація прав вимоги, під заставою яких був недобудований ТЦ "Республіка" і нарешті нам вдалося продати права вимоги по мережі заправних станцій VOG, за право продажу яких ми боролися два або три роки", - повідомила Рекрут.

За її словами, "Республіка" була продана за 777,1 млн грн, а права на VOG - за 404,9 млн грн.

Як пояснила чиновник, продаж по VOG дозволить завершити ліквідацію "Банку Форум" і розрахуватися з вкладниками 4-ї черги.

При цьому С.Рекрут додала, що в минулому році ФГВФО реалізував майна на 6,3 млрд грн, що на 30% більше, ніж в 2017 році.

Раніше, ФГВФО продовжив терміни ліквідації двох банків.

Українські Національні Новини

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