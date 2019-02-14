Фонд гарантування вкладів з початку року наторгував 1,5 млрд грн

"Станом на 14 лютого ми вже наторгували 1,5 млрд грн, що становить 25% від річного плану продажів. Крім того, січень був щедрим на події, які чекали всі роками - це реалізація прав вимоги, під заставою яких був недобудований ТЦ "Республіка" і нарешті нам вдалося продати права вимоги по мережі заправних станцій VOG, за право продажу яких ми боролися два або три роки", - повідомила Рекрут.



За її словами, "Республіка" була продана за 777,1 млн грн, а права на VOG - за 404,9 млн грн.



Як пояснила чиновник, продаж по VOG дозволить завершити ліквідацію "Банку Форум" і розрахуватися з вкладниками 4-ї черги.

При цьому С.Рекрут додала, що в минулому році ФГВФО реалізував майна на 6,3 млрд грн, що на 30% більше, ніж в 2017 році.



Раніше, ФГВФО продовжив терміни ліквідації двох банків.