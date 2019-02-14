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В этом году Фонд гарантирования вкладов хочет ликвидировать 40 банков

В этом году Фонд гарантирования вкладов хочет ликвидировать 40 банков

Киев  •  УНН

 • 12297 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. На текущий год Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал полную ликвидацию 40 банков. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Светлана Рекрут, во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"В текущем году мы запланировали 6 млрд грн получить от продажи управления активами и запланировали 40 банков закрыть вообще", - отметила чиновник.

По ее словами, на 14 февраля Фонд полностью завершил ликвидацию 7 банков, исключив эти финучреждения из реестра. Кроме того, по ее словам, Фонд рассчитывает, что нынешний год станет годом массовых продаж активов банков, что позволит ликвидировать "остатки кризиса".

При этом она отметила, что прошлый год стал первым, когда при ликвидации банков их исключали из реестра.

Напомним, с начала текущего года Фонда гарантирования вкладов физических лиц продал имущества на 1,5 млрд грн, включая права на ТЦ "Республика" и VOG.

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