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Фонд гарантування вкладів продасть права вимоги на 6 млрд грн

Фонд гарантування вкладів продасть права вимоги на 6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на ProZorro.Продажі три пули з прав вимоги за кридитами, що перебувають у заставі Нацбанку, на загальну суму майже 6 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Перший пул складається з кредитів та дебіторських заборгованостей на балансі "Дельта Банку", що прострочені в середньому на 6 років. У забезпеченні за кредитами є житловий будинок та земельна ділянка у Київській області, промислове виробництво. Загальна заборгованість складає 1 459 млн грн. Стартова ціна пулу - 284 млн грн.

До складу другого пулу входять права вимоги та інші майнові права за кредитами на балансі банку "Київська Русь", в середньому прострочені на 4 роки. У забезпеченні - виробничі та адміністративні приміщення молокозаводу, очисні споруди, котельня, земельна ділянка і будинок. Заборгованість складає 1 529 млн грн. Стартова ціна пулу - 293 млн грн.

Третій пул складено з вимог за кредитами та угод врахування векселів на балансі "Дельта Банку" та банку "Надра" середньою простроченістю 4 роки. У забезпеченні - виробничий комплекс в Херсоні, земельна ділянка та промислова нерухомість в Київській області. Заборгованість за договорами складає 2 928 млн грн. Стартова ціна пулу - 557 млн грн.

Раніше УНН повідомляв, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж пул активів, що складається з сільсько-господарської промислової нерухомості в Одеській області. 

Українські Національні Новини

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