Фонд гарантування вкладів розпродасть сільгоспактиви на 5 млн грн

Пул активів вартістю майже 5 млн грн складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами, частина яких знаходиться в заставі НБУ та "Укрексімбанку".

На переконання Фонду, це досить привабливі об’єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області, які є працюючим бізнесом.

На частині земель у 4 га розташований діючий масложировий виробничий комплекс з обладнанням та доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту.

Ще понад 10 га земель містить олійно-жировий комбінат та комбінат з виробництва маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни протягом дня, що дозволяє максимально точно встановити ціну продажу і створити конкуренцію серед покупців.

Стартова ціна складе майже 900 тис. грн, тобто 20% від балансової вартості. Ці активи Фонд вже виставляв на торги через сситему ProZorro.Продажі, але тоді покупці не проявили достатнього інтересу.

Цього разу доступ до торгів можна отримати на сайті www.debtx.com. Аукціон почнеться 6 березня цього року.

Нагадаємо, на 6 березня Фонд гарантування вкладів також призначив торги по Іллічівському припортовому заводу.