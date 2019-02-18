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Фонд гарантирования вкладов распродаст сельхозактивы на 5 млн грн

Фонд гарантирования вкладов распродаст сельхозактивы на 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8100 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу пул активов, состоящий из сельско-хозяйственной промышленной недвижимости в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ФГВФЛ.

Пул активов стоимостью почти 5 млн грн состоит из прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, часть которых находится в залоге НБУ и "Укрэксимбанка".

По мнению Фонда, это достаточно привлекательные объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области, которые являются работающим бизнесом.

На части земель в 4 га размещен действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием и доступом к подъездному железнодорожному пути и морскому транспортному порту.

Еще более 10 га земель содержит масложировой комбинат и комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза.

Торги пройдут по голландской модели аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня, что позволяет максимально точно установить цену продажи и создать конкуренцию среди покупателей.

Стартовая цена составит почти 900 тыс. грн, то есть 20% от балансовой стоимости. Эти активы Фонд уже выставлял на торги через сситему ProZorro.Продажи, но тогда покупатели не проявили достаточного интереса.

На этот раз доступ к торгам можно получить на сайте www.debtx.com. Аукцион начнется 6 марта этого года.

Напомним, на 6 марта Фонд гарантирования вкладов также назначил торги по Ильичевском припортовому заводу.

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