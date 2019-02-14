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ФГВФО призначив торги по Іллічівському припортовому заводу

ФГВФО призначив торги по Іллічівському припортовому заводу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) призначив торги по Іллічівському припортовому заводу на 6 березня. Про це повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Від 6 березня у нас будуть торги по Іллічівському припортовому заводу. Це один з наших ключових і відомих активів", - зазначила чиновник.

За її словами, торги пройдуть із залученням міжнародних консультантів. Причому Фонд розраховує на наявність конкуренції, що дозволить підвищити початкову вартість активу.

При цьому вона зазначила, що актив кілька разів вже виставлявся на торги за 1 млрд грн, проте за цю ціну його продати не вдалося.

Нагадаємо, з початку поточного року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продав майна на 1,5 млрд грн, у тому числі права на ТЦ "Республіка" і VOG .

Українські Національні Новини

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