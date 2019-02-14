ФГВФО призначив торги по Іллічівському припортовому заводу

"Від 6 березня у нас будуть торги по Іллічівському припортовому заводу. Це один з наших ключових і відомих активів", - зазначила чиновник.

За її словами, торги пройдуть із залученням міжнародних консультантів. Причому Фонд розраховує на наявність конкуренції, що дозволить підвищити початкову вартість активу.

При цьому вона зазначила, що актив кілька разів вже виставлявся на торги за 1 млрд грн, проте за цю ціну його продати не вдалося.

Нагадаємо, з початку поточного року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продав майна на 1,5 млрд грн, у тому числі права на ТЦ "Республіка" і VOG .