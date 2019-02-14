ФГВФЛ назначил торги по Ильичевском припортовому заводу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) назначил торги по Илличевскому припортовому заводу на 6 марту. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"6 марта у нас будут торги по Илличевскому припортовому заводу. Это один из наших ключевых и известных активов", - отметила чиновник.
По ее словам, торги пройдут с привлечением международных консультантов. Причем Фонд рассчитывает на наличие конкуренции, что позволит повысить первоначальную стоимость актива.
При этом она отметила, что актив несколько раз уже выставлялся на торги за 1 млрд грн, однако за эту цену его продать не удалось.
Напомним, с начала текущего года Фонда гарантирования вкладов физических лиц продал имущества на 1,5 млрд грн, включая права на ТЦ "Республика" и VOG.