Фонд гарантирования вкладов продаст права требования на 6 млрд грн

Первый пул состоит из кредитов и дебиторских задолженностей на балансе "Дельта Банка", просроченные в среднем на 6 лет. В обеспечении по кредитам - жилой дом и земельный участок в Киевской области, промышленное производство. Общая задолженность составляет 1 459 млн грн. Стартовая цена пула - 284 млн грн.

В состав второго пула входят права требования и другие имущественные права по кредитам на балансе банка "Киевская Русь", в среднем просроченные на 4 года. В обеспечении - производственные и административные помещения молокозавода, очистные сооружения, котельная, земельный участок и дом. Задолженность составляет 1 529 млн грн. Стартовая цена пула - 293 млн грн.

Третий пул составлен из требований по кредитам и соглашений учета векселей на балансе "Дельта Банка" и банка "Надра" средней простроченистю 4 года. В обеспечении - производственный комплекс в Херсоне, земельный участок и промышленная недвижимость в Киевской области. Задолженность по договорам составляет 2 928 млн грн. Стартовая цена пула - 557 млн грн.

Ранее УНН сообщал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу пул активов, состоящий из сельхозпромышленной недвижимости и в Одесской области.