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Фонд гарантирования вкладов продлил срок ликвидации "Экспобанка"

Киев • УНН

 • 8875 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение, которым продлила срок осуществления процедуры ликвидации АО "КБ "Экспобанк". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Фонд гарантирования вкладов продлил срок ликвидации "Экспобанка"

"На основании части шестой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение... о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО "КБ "Экспобанк" с 31 марта 2019 года до 25 января 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

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Кроме того, согласно этому решению продлены полномочия ликвидатора "КБ "Экспобанк" Кашуты Дмитрия Евгеньевича с 31 марта 2019 года до 25 января 2020 года включительно.

Напомним, ФГВФЛ продлил срок ликвидации публичного акционерного общества "Платинум Банк" сроком на один год.

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