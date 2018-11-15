ЕС пообещал не прекращать поддержку АРМА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейский Союз продолжит оказание поддержки Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сегодня сообщил на брифинге руководитель программ сотрудничества ЕС в Украине Штефан Шленинг, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы подчеркнуть, что АРМА как орган был создан в соответствии с лучшими европейскими практиками. Мы продолжаем оказывать поддержку в рамках антикоррупционной программы ЕС, реализуемой с участием Дании. Мы также планируем продолжать оказание поддержки в этом направлении, которая связана с борьбой с коррупцией", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС оценил реформы в Украине: отсутствие прогресса в судебной сфере и борьбе с коррупцией
По словам Шленинга, эффективная работа таких учреждений как АРМА имеет положительное влияние на экономическое развитие и способствует восстановлению доверия граждан к учреждениям, которые занимаются этими вопросами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине начнет программу помощи пяти городам
Добавим, в МВФ заявили, что коррупция в Украине ежегодно уносит около 2% ВВП.