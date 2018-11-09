ЄС оцінив реформи в Україні: брак прогресу у судовій сфері та боротьбі з корупцією

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Протягом минулого року Україна досягла певних успіхів у низці важливих напрямків, втім все ще необхідно провести кілька серйозних реформ, щоб громадяни України могли повністю скористатися перевагами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це йдеться в звіті щодо імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, оприлюдненому сьогодні на сайті Єврокомісії, передає УНН.