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ЄС оцінив реформи в Україні: брак прогресу у судовій сфері та боротьбі з корупцією

ЄС оцінив реформи в Україні: брак прогресу у судовій сфері та боротьбі з корупцією

Київ • УНН

 • 10198 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Протягом минулого року Україна досягла певних успіхів у низці важливих напрямків, втім все ще необхідно провести кілька серйозних реформ, щоб громадяни України могли повністю скористатися перевагами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це йдеться в звіті щодо імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, оприлюдненому сьогодні на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Звіт охоплює період з листопада 2017 року і був оприлюднений напередодні щорічного засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яка відбудеться у Брюсселі 17 грудня.

"Протягом минулого року Україна просунулася у напрямі виконання низки важливих і складних реформ. Йдеться, зокрема, про охорону здоров’я, пенсії, децентралізацію, державне управління і державні закупівлі, а також довкілля. Всі вони є вкрай важливими для впровадження Угоди про асоціацію та для більш заможної та стабільної України. Дуже важливо зараз, у передвиборчий період, підтримувати енергію реформ в Україні та зробити ці зміни незворотними. Не може бути відкочування у таких питаннях, як антикорупційні зусилля. Продовження реформ в економічному секторі та у сфері юстиції здатні надіслати міцний сигнал не лише громадянам, але й внутрішнім та міжнародним інвесторам, а також сприяти створенню робочих місць в Україні", - зазначив єврокомісар з європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган.

Водночас у документі відзначено уповільнення реформ у судовій сфері та антикорупційних заходах; звіт наголошує на потребі посилити темп виконання цих реформ.

"Попри продовження оновлення судової сфери, було винесено вкрай небагато вироків у справах про корупцію на найвищому рівні. У зв’язку із цим створення Вищого антикорупційного суду залишається тестом на успішність реформи. Відбір міжнародних експертів (які допомагатимуть Україні у відборі суддів Вищого антикорупційного суду), що відбувся раніше цього тижня, є позитивним кроком", - йдеться в повідомленні в ЄК.

У Єврокомісії зазначили, що у боротьбі з корупцією громадянське суспільство відіграє вагому роль, воно має бути здатне виконувати свою роботу без перешкод.

Що стосується енергетичного сектору, у звіті йдеться про незначний прогрес у створенні незалежних операторів у сфері газу та електроенергії, наголошується на потребі активізувати законодавче наближення у транспортному секторі.

В ЄС водночас помітили прогрес, досягнутий у сферах санітарних і фітосанітарних питань, послідовних економічних реформ у сфері приватизації.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні з візитом перебуває єврокомісар Йоганнес Ган, який має на меті обговорити з українськими лідерами прогрес у реформах.

Українські Національні Новини

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