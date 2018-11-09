ЕС оценил реформы в Украине: отсутствие прогресса в судебной сфере и борьбе с коррупцией

Отчет охватывает период с ноября 2017 года и был обнародован накануне ежегодного заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 17 декабря.

"В течение прошлого года Украина продвинулась в направлении выполнения ряда важных и сложных реформ. Речь идет о здравоохранении, пенсии, децентрализации, государственном управлении и государственных закупках, а также окружающей среде. Все они крайне важны для внедрения Соглашения об ассоциации и для более состоятельной и стабильной Украины. Очень важно сейчас, в предвыборный период, поддерживать энергию реформ в Украине и сделать эти изменения необратимыми. Не может быть откат в таких вопросах, как антикоррупционные усилия. Продолжение реформ в экономическом секторе и в сфере юстиции способны передать крепкий сигнал не только гражданам, но и внутренним и международным инвесторам, а также способствовать созданию рабочих мест в Украине", - отметил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан.

В то же время в документе отмечено замедление реформ в судебной сфере и антикоррупционных мерах; отчет подчеркивает необходимость усилить темп выполнения этих реформ.

"Несмотря на продолжение обновления судебной сферы, было принято очень немного приговоров по делам о коррупции на высшем уровне. В связи с этим создание Высшего антикоррупционного суда остается тестом на успешность реформы. Отбор международных экспертов (которые будут помогать Украине в отборе судей Высшего антикоррупционного суда), который состоялся ранее на этой неделе, является позитивным шагом", - говорится в сообщении в ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что в борьбе с коррупцией гражданское общество играет важную роль, оно должно быть способно выполнять свою работу без помех.

Что касается энергетического сектора, в отчете говорится о незначительном прогрессе в создании независимых операторов в сфере газа и электроэнергии, отмечается необходимость активизировать законодательное приближение в транспортном секторе.

В ЕС в то же время отметили прогресс, достигнутый в сферах санитарных и фитосанитарных вопросов, последовательных экономических реформ в сфере приватизации.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине с визитом находится еврокомиссар Йоханнес Хан, цель которого - обсудить с украинскими лидерами прогресс в реформах.