ЄС пообіцяв не припиняти підтримку АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Європейський Союз продовжить надання підтримки Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це сьогодні повідомив на брифінгу керівник програм співробітництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг, передає кореспондент УНН.
"Хотів би підкреслити, що АРМА як орган було створено відповідно до найкращих європейських практик. Ми продовжуємо надавати підтримку у рамках антикорупційної програми ЄС, яка реалізується за участю Данії. Ми також плануємо продовжувати надання підтримки в цьому напрямку, яка пов'язана з боротьбою з корупцією", - сказав він.
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За словами Шльонінга, ефективна робота таких установ як АРМА має позитивний вплив на економічний розвиток і сприяє відновленню довіри громадян до установ, які займаються цими питаннями.
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Додамо, у МВФ заявили, що корупція в України щорічно забирає близько 2% ВВП.