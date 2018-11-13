У МВФ підрахували, скільки Україні коштує корупція
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Корупція в України щорічно забирає близько 2% ВВП. Таку оцінку дав сьогодні під час презентації економічного огляду Europe’s Economic Outlook сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає кореспондент УНН.
“Наша оцінка вартості корупції полягає в тому, що вона знижує ВВП приблизно на 2% на рік, якщо порівнювати з європейськими країнами”, — заявив Люнгман.
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“Якщо б Україна знизила рівень корупції до середньоєвропейського, тоді економічне зростання не було б на рівні 3%, воно було б 5%”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, на початку жовтня Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році з 3,3% до 2,7%.