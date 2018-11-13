В МВФ подсчитали, сколько Украине стоит коррупция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Коррупция в Украине ежегодно уносит около 2% ВВП. Такую оценку дал сегодня во время презентации экономического обзора Europe's Economic Outlook сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент УНН.
“Наша оценка стоимости коррупции заключается в том, что она снижает ВВП примерно на 2% в год, если сравнивать с европейскими странами”, — заявил Люнгман.
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“Если бы Украина снизила уровень коррупции до среднеевропейского, тогда экономический рост не был бы на уровне 3%, он был бы 5%”, — сказал он.
Как сообщал УНН, в начале октября Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%.