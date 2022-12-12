ЕС не согласовал девятый пакет санкций против россии – Боррель

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“Мы обсудили девятый пакет санкций против рф за эскалацию этой агрессии против Украины, однако еще не приняли эти санкции. Я надеюсь, что нам удастся их согласовать на этой неделе, и мы утвердим новый жесткий пакет”, – заявил Боррель.

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Детали

В то же время Боррель отметил, что главы МИД согласовали ограничения против физлиц и некоторых юрлиц. Он пояснил, что в списки санкций попадут около 200 российских деятелей и организаций.

Дополнение

По данным СМИ, будущий пакет санкций ЕС нанесет удар по российским СМИ и "прольет свет на укрывающиеся за пропагандистским фасадом ужасы".