До дев'ятого пакету санкцій ЄС внесено членів сім'ї друзів путіна, пропагандистів та медіа – EUObserver

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12321 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 44755 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87149 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138352 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163374 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338619 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217529 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192942 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324800 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458927 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112174 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74004 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 31351 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31742 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 30606 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338619 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324800 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543116 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674359 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74004 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112174 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198334 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224421 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217437 перегляди
Актуальне

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

До дев'ятого пакету санкцій ЄС внесено членів сім'ї друзів путіна, пропагандистів та медіа – EUObserver

До дев'ятого пакету санкцій ЄС внесено членів сім'ї друзів путіна, пропагандистів та медіа – EUObserver

Київ • УНН

 • 555353 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Майбутній пакет санкцій ЄС завдасть удару по російських ЗМІ і "проллє світло на жахи, що ховаються за пропагандистським фасадом", повідомляє видання EUObserver з посиланням на проект документа, пише УНН.

Деталі

Як зазначено, проект нових чорних списків ЄС із 144 осіб включає популярних російських телеведучих Бориса Корчевнікова та Марину Кім, співака Григорія Лепсервідзе (Лепс) та письменників Дмитра Пучкова ("Гоблін"), Сергія Міхєєва.

Корчевніков, наприклад, публікує коментарі у соціальних мережах, які "асоціюють Захід та Україну з безбожжям і дияволом", йдеться у проекті санкційних документів ЄС, з яким ознайомилося видання.

Міхєєв просуває "ідеологію русского міра", додається у проекті.

ЄС прагне заморозити активи та заборонити видачу віз чотирьом членам родини Ковальчуків, яка має інтерес у ЗМІ та соціальних мережах і дружить із президентом росії володимиром путіним, пише видання.

Одна з них, Тетяна Ковальчук, є "третьою найбагатшою жінкою в росії зі статком у 600 мільйонів доларів (569 мільйонів євро)" та співвласником гірськолижного курорту Ігора недалеко від Санкт-Петербурга в росії, "де дочка путіна відсвяткувала своє весілля" йдеться у проекті документів.

До відповідальності також мають бути притягнуті п'ять керівників з російських компаній "Рен ТВ" та "ТВ-Новости".

Державні медіа-холдинги ВГТРК та "Национальная медиагрупа", державна телекомпанія АНО "ТВ-Новости" та Фонд стратегічної культури в Москві, що ЄС називає прикриттям російської служби зовнішньої розвідки СЗР, мають потрапити під заморожування активів у ЄС, пише видання.

А трьом російським каналам – НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" і РЕН ТВ – мають відкликати ліцензії на мовлення в країнах ЄС, додає видання.

Перелічені російські ЗМІ винні у "грубому спотворенні та маніпулюванні фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС, що є "значною і прямою загрозою громадському порядку та безпеці Союзу", йдеться у проекті документів.

Дев'ятий раунд санкцій ЄС також, як зазначено, торкнеться двох дочок та двоюрідної сестри глави чечні рамзана кадирова, а також десятків дрібних міністрів, депутатів, сенаторів, губернаторів регіонів, молодших офіцерів та державних службовців.

Він також включає, як повідомляється, економічні заходи - ембарго на інвестиції в гірничодобувний сектор росії, заборону на продаж технологій подвійного призначення 169 російським компаніям та заморожування активів Московського кредитного банку та Далекосхідного банку.

Деталі нових санкцій все ще можуть бути змінені на переговорах міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 12 грудня, пише видання.

Доповнення

12 грудня вранці голова дипломатії ЄС підкреслив, що наразі домовленості щодо санкцій проти росії ще немає. Він сподівався, що це може статися пізніше, у понеділок чи вівторок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02