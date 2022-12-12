До дев'ятого пакету санкцій ЄС внесено членів сім'ї друзів путіна, пропагандистів та медіа – EUObserver

Деталі

Як зазначено, проект нових чорних списків ЄС із 144 осіб включає популярних російських телеведучих Бориса Корчевнікова та Марину Кім, співака Григорія Лепсервідзе (Лепс) та письменників Дмитра Пучкова ("Гоблін"), Сергія Міхєєва.

Корчевніков, наприклад, публікує коментарі у соціальних мережах, які "асоціюють Захід та Україну з безбожжям і дияволом", йдеться у проекті санкційних документів ЄС, з яким ознайомилося видання.

Міхєєв просуває "ідеологію русского міра", додається у проекті.

ЄС прагне заморозити активи та заборонити видачу віз чотирьом членам родини Ковальчуків, яка має інтерес у ЗМІ та соціальних мережах і дружить із президентом росії володимиром путіним, пише видання.

Одна з них, Тетяна Ковальчук, є "третьою найбагатшою жінкою в росії зі статком у 600 мільйонів доларів (569 мільйонів євро)" та співвласником гірськолижного курорту Ігора недалеко від Санкт-Петербурга в росії, "де дочка путіна відсвяткувала своє весілля" йдеться у проекті документів.

До відповідальності також мають бути притягнуті п'ять керівників з російських компаній "Рен ТВ" та "ТВ-Новости".

Державні медіа-холдинги ВГТРК та "Национальная медиагрупа", державна телекомпанія АНО "ТВ-Новости" та Фонд стратегічної культури в Москві, що ЄС називає прикриттям російської служби зовнішньої розвідки СЗР, мають потрапити під заморожування активів у ЄС, пише видання.

А трьом російським каналам – НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" і РЕН ТВ – мають відкликати ліцензії на мовлення в країнах ЄС, додає видання.

Перелічені російські ЗМІ винні у "грубому спотворенні та маніпулюванні фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС, що є "значною і прямою загрозою громадському порядку та безпеці Союзу", йдеться у проекті документів.

Дев'ятий раунд санкцій ЄС також, як зазначено, торкнеться двох дочок та двоюрідної сестри глави чечні рамзана кадирова, а також десятків дрібних міністрів, депутатів, сенаторів, губернаторів регіонів, молодших офіцерів та державних службовців.

Він також включає, як повідомляється, економічні заходи - ембарго на інвестиції в гірничодобувний сектор росії, заборону на продаж технологій подвійного призначення 169 російським компаніям та заморожування активів Московського кредитного банку та Далекосхідного банку.

Деталі нових санкцій все ще можуть бути змінені на переговорах міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 12 грудня, пише видання.

Доповнення

12 грудня вранці голова дипломатії ЄС підкреслив, що наразі домовленості щодо санкцій проти росії ще немає. Він сподівався, що це може статися пізніше, у понеділок чи вівторок.