У ЄС поки не погодили новий пакет санкцій проти росії - Боррель

Боррель очікує, що засідання Ради ЄС буде "важким".

Цитата

"Бо у нас на порядку денному Іран,.. із санкціями проти росії, 9-й пакет, ми ще не там, ми ще не закінчили, - сказав голова дипломатії ЄС. - Пропозиція (Єврокомісії - ред.) - це не рішення, пропозиція обговорювалася, і я подумав, що сьогодні вранці ми можемо сказати, що зелене світло ще не дане, можливо, до кінця дня, але є деякі питання, які ще потрібно узгодити".

Він сподівається, що відкриті питання буде вирішено сьогодні чи завтра.

"Я сподіваюся, що ми закінчимо день або, можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко, тому що є різні точки зору", - зазначив Боррель.

Доповнення

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться 12 грудня, щоб спробувати узгодити подальші санкції проти росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро на постачання зброї в Україну.