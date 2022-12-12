У ЄС поки не погодили новий пакет санкцій проти росії - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Країни-члени ЄС ще не погодили дев'ятий пакет санкцій проти росії. Є ще відкриті питання, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, пише УНН.
Боррель очікує, що засідання Ради ЄС буде "важким".
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"Бо у нас на порядку денному Іран,.. із санкціями проти росії, 9-й пакет, ми ще не там, ми ще не закінчили, - сказав голова дипломатії ЄС. - Пропозиція (Єврокомісії - ред.) - це не рішення, пропозиція обговорювалася, і я подумав, що сьогодні вранці ми можемо сказати, що зелене світло ще не дане, можливо, до кінця дня, але є деякі питання, які ще потрібно узгодити".
Він сподівається, що відкриті питання буде вирішено сьогодні чи завтра.
"Я сподіваюся, що ми закінчимо день або, можливо, завтра, але я не можу сказати, що це буде легко, тому що є різні точки зору", - зазначив Боррель.
Доповнення
Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться 12 грудня, щоб спробувати узгодити подальші санкції проти росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро на постачання зброї в Україну.