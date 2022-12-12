В ЕС пока не согласовали новый пакет санкций против россии - Боррель

Боррель ожидает, что заседание Совета ЕС будет "трудным".

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"Потому что у нас в повестке дня Иран,.. с санкциями против россии, 9-й пакет, мы еще не там, мы еще не закончили, - сказал глава дипломатии ЕС. - Предложение (Еврокомиссии - ред.) - это не решение, предложение обсуждалось, и я подумал, что сегодня утром мы можем сказать, что зеленый свет еще не дан, возможно, до конца дня, но есть некоторые вопросы, которые еще предстоит согласовать".

Он надеется, что открытые вопросы будут решены сегодня или завтра.

"Я надеюсь, что мы закончим день или, возможно, завтра, но я не могу сказать, что это будет легко, потому что есть разные точки зрения", - отметил Боррель.

Дополнение

Министры иностранных дел ЕС встретятся 12 декабря, чтобы попытаться согласовать дальнейшие санкции против россии и Ирана и дополнительные 2 миллиарда евро на поставку оружия в Украину.