В ЕС пока не согласовали новый пакет санкций против россии - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Страны-члены ЕС еще не согласовали девятый пакет санкций против россии. Есть еще открытые вопросы, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник, пишет УНН.
Боррель ожидает, что заседание Совета ЕС будет "трудным".
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"Потому что у нас в повестке дня Иран,.. с санкциями против россии, 9-й пакет, мы еще не там, мы еще не закончили, - сказал глава дипломатии ЕС. - Предложение (Еврокомиссии - ред.) - это не решение, предложение обсуждалось, и я подумал, что сегодня утром мы можем сказать, что зеленый свет еще не дан, возможно, до конца дня, но есть некоторые вопросы, которые еще предстоит согласовать".
Он надеется, что открытые вопросы будут решены сегодня или завтра.
"Я надеюсь, что мы закончим день или, возможно, завтра, но я не могу сказать, что это будет легко, потому что есть разные точки зрения", - отметил Боррель.
Дополнение
Министры иностранных дел ЕС встретятся 12 декабря, чтобы попытаться согласовать дальнейшие санкции против россии и Ирана и дополнительные 2 миллиарда евро на поставку оружия в Украину.