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ЄС сьогодні обговорить санкції проти рф, Ірану та поповнення фонду військової підтримки України

ЄС сьогодні обговорить санкції проти рф, Ірану та поповнення фонду військової підтримки України

Київ • УНН

 • 665229 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у понеділок, щоб спробувати узгодити подальші санкції проти росії та Ірану та додаткові 2 мільярди євро на постачання зброї в Україну, повідомляє Reuters, пише УНН.

Рада ЄС

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дев'ятий пакет санкцій проти росії, згідно з яким ще майже 200 фізичних та юридичних осіб будуть включені до санкційного списку ЄС.

Вони також повинні розглянути нові санкції щодо іранських громадян та організацій у зв'язку з порушеннями прав людини під час придушення протестів Тегераном і постачанням безпілотників до росії.

Вони також будуть намагатися поповнити на 2 мільярди євро фонд, який держави-члени використали для фінансування закупівель зброї для Києва, але який був значною мірою виснажений майже за 10 місяців війни в Україні, пише видання.

Як повідомляється, залишалося незрозумілим, чи Угорщина блокуватиме деякі рішення, вдаючись до того, що дипломати назвали "дипломатією шантажу" через суперечку про заблоковані фонди ЄС для Будапешта.

"В принципі згода є, але є і "великий слон у кімнаті, - сказав журналістам високопоставлений дипломат ЄС, маючи на увазі використання Будапештом свого права вето. - Це тип дипломатії шантажу, яку ми воліли б не бачити, але це те, що є".

Очікується, що міністри також узгодять направлення цивільної місії до Молдови, яка може звернутися за допомогою у кіберзахисті, боротьбі з корупцією чи зміцненні верховенства права.

Також очікується, що міністри закордонних справ підготують ґрунт для трирічної військової місії в Нігері, спочатку з 50-100 військовослужбовцями, а потім до 300, щоб допомогти країні покращити свою логістику та інфраструктуру. Нігер, одна з найбідніших країн світу, наражається на ризик можливого поширення насильства з сусідньої Малі, де після виведення французьких та інших європейських сил набирають силу ісламістські бойовики.

Східне партнерство

Перед зустріччю міністри ЄС поговорять із колегами зі Східного партнерства – Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України – країн, які ЄС прагнув стабілізувати перед війною росії в Україні. 

Як повідомили у Раді ЄС, дискусія дасть можливість поміркувати про майбутнє Східного партнерства, а також про виклики у сфері безпеки та наслідки агресивної війни росії проти України для всього регіону. Учасники ЄС-СхП обміняються думками про те, як СхП може сприяти подальшому зміцненню стабільності та процвітання у регіоні. Міністри обговорять, зокрема, як найкраще підтримати стійкість партнерів, як зблизити ЄС та його східних партнерів та забезпечити просування верховенства закону та реформ у всьому регіоні.

Учасники також обговорять, як прискорити реалізацію Економічного та інвестиційного плану як ключового інструменту для просування "зелених" та цифрових технологій та стимулювання соціально-економічного відновлення у всьому регіоні.

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