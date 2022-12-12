ЕС сегодня обсудит санкции против рф, Ирана и пополнение фонда военной поддержки Украины

Совет ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят девятый пакет санкций против россии, согласно которому еще почти 200 физических и юридических лиц будут включены в санкционный список ЕС.

Они также должны рассмотреть новые санкции в отношении иранских граждан и организаций в связи с нарушениями прав человека в ходе подавления Тегераном протестов и поставкой беспилотников в россию.

Они также будут стремиться пополнить на 2 миллиарда евро фонд, который государства-члены использовали для финансирования закупок оружия для Киева, но который был в значительной степени истощен за почти 10 месяцев войны в Украине, пишет издание.

Как сообщается, оставалось неясным, будет ли Венгрия блокировать некоторые решения, прибегая к тому, что дипломаты назвали "дипломатией шантажа" из-за спора о заблокированных фондах ЕС для Будапешта.

"В принципе согласие есть, но есть и "большой слон в комнате, - сказал журналистам высокопоставленный дипломат ЕС, имея в виду использование Будапештом своего права вето. - Это тип дипломатии шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть".

Ожидается, что министры также согласуют направление гражданской миссии в Молдову, которая может обратиться за помощью в киберзащите, борьбе с коррупцией или укреплении верховенства права.

Также ожидается, что министры иностранных дел подготовят почву для трехлетней военной миссии в Нигере, сначала с 50-100 военнослужащими, а затем до 300, чтобы помочь стране улучшить свою логистику и инфраструктуру. Нигер, одна из беднейших стран мира, подвергается риску возможного распространения насилия из соседней Мали, где после вывода французских и других европейских сил набирают силу исламистские боевики.

Восточное партнерство

Перед встречей министры ЕС побеседуют с коллегами из Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины - стран, которые ЕС стремился стабилизировать перед лицом войны россии в Украине.

Как сообщили в Совете ЕС, дискуссия даст возможность поразмышлять о будущем Восточного партнерства, а также о вызовах в области безопасности и последствиях агрессивной войны россии против Украины для всего региона. Участники ЕС-ВП обменяются мнениями о том, как ВП может способствовать дальнейшему укреплению стабильности и процветания в регионе. Министры обсудят, в частности, как наилучшим образом поддержать устойчивость партнеров, как сблизить ЕС и его восточных партнеров и обеспечить продвижение верховенства закона и реформ во всем регионе.

Участники также обсудят, как ускорить реализацию Экономического и инвестиционного плана в качестве ключевого инструмента для продвижения "зеленых" и цифровых технологий и стимулирования социально-экономического восстановления во всем регионе.