В девятый пакет санкций ЕС внесены члены семьи друзей путина, пропагандисты и медиа – EUObserver
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Предстоящиий пакет санкций ЕС нанесет удар по российским СМИ и "прольет свет на ужасы, скрывающиеся за пропагандистским фасадом", сообщает издание EUObserver со ссылкой на проект документа, пишет УНН.
Детали
Как указано, проект новых черных списков ЕС из 144 человек включает популярных российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепсервидзе (Лепс) и писателей Дмитрия Пучкова ("Гоблин"), Сергея Михеева.
Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом", говорится в проекте санкционных документов ЕС, с которым ознакомилось издание.
Михеев продвигает "идеологию русского мира", добавляется в проекте.
ЕС стремится заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, которая имеет интерес в СМИ и социальных сетях и дружит с президентом россии владимиром путиным, пишет издание.
Одна из них, Татьяна Ковальчук, является "третьей самой богатой женщиной в россии с состоянием в 600 миллионов долларов (569 миллионов евро)" и совладелицей горнолыжного курорта Игора недалеко от Санкт-Петербурга в россии, "где дочь путина отпраздновала свою свадьбу", говорится в проекте документов.
К ответственности также должны быть привлечены пять руководитнлей из российских компаний "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".
Государственные медиа-холдинги ВГТРК и "Национальная медиагруппа", государственная телекомпания АНО "ТВ-Новости" и Фонд стратегической культуры в Москве, что ЕС называет прикрытием российской службы внешней разведки СВР, должны попасть под заморозку активов в ЕС, пишет издание.
А у трех российских каналов — НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" и РЕН ТВ — должны отозвать лицензии на вещание в странах ЕС, добавляет издание.
Перечисленные российские СМИ виновны в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет собой "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза", говорится в проекте документов.
Девятый раунд санкций ЕС также, как указано, коснется двух дочерей и двоюродной сестры главы чечни рамзана кадырова, а также десятков мелких министров, депутатов, сенаторов, губернаторов регионов, младших офицеров и государственных служащих.
Он также включает, как сообщается, экономические меры — эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор россии, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.
Детали новых санкций все еще могут быть изменены на переговорах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 12 декабря, пишет издание.
Дополнение
12 декабря утром глава дипломатии ЕС подчеркнул, что на данном этапе договоренности по вопросу санкций против рф еще нет. Он надеялся, что это может произойти позже, в понедельник или во вторник.