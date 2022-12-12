В девятый пакет санкций ЕС внесены члены семьи друзей путина, пропагандисты и медиа – EUObserver

Детали

Как указано, проект новых черных списков ЕС из 144 человек включает популярных российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепсервидзе (Лепс) и писателей Дмитрия Пучкова ("Гоблин"), Сергея Михеева.

Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые "ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом", говорится в проекте санкционных документов ЕС, с которым ознакомилось издание.

Михеев продвигает "идеологию русского мира", добавляется в проекте.

ЕС стремится заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи Ковальчуков, которая имеет интерес в СМИ и социальных сетях и дружит с президентом россии владимиром путиным, пишет издание.

Одна из них, Татьяна Ковальчук, является "третьей самой богатой женщиной в россии с состоянием в 600 миллионов долларов (569 миллионов евро)" и совладелицей горнолыжного курорта Игора недалеко от Санкт-Петербурга в россии, "где дочь путина отпраздновала свою свадьбу", говорится в проекте документов.

К ответственности также должны быть привлечены пять руководитнлей из российских компаний "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".

Государственные медиа-холдинги ВГТРК и "Национальная медиагруппа", государственная телекомпания АНО "ТВ-Новости" и Фонд стратегической культуры в Москве, что ЕС называет прикрытием российской службы внешней разведки СВР, должны попасть под заморозку активов в ЕС, пишет издание.

А у трех российских каналов — НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1" и РЕН ТВ — должны отозвать лицензии на вещание в странах ЕС, добавляет издание.

Перечисленные российские СМИ виновны в "грубом искажении и манипулировании фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет собой "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза", говорится в проекте документов.

Девятый раунд санкций ЕС также, как указано, коснется двух дочерей и двоюродной сестры главы чечни рамзана кадырова, а также десятков мелких министров, депутатов, сенаторов, губернаторов регионов, младших офицеров и государственных служащих.

Он также включает, как сообщается, экономические меры — эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор россии, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов Московского кредитного банка и Дальневосточного банка.

Детали новых санкций все еще могут быть изменены на переговорах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 12 декабря, пишет издание.

Дополнение

12 декабря утром глава дипломатии ЕС подчеркнул, что на данном этапе договоренности по вопросу санкций против рф еще нет. Он надеялся, что это может произойти позже, в понедельник или во вторник.