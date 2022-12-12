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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС не погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії – Боррель

ЄС не погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії – Боррель

Київ • УНН

 • 799706 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз обговорив, проте не узгодив у понеділок дев’ятий пакет санкцій проти росії за розпочату війну проти України. Про це на брифінгу заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми обговорили дев’ятий пакет санкцій проти рф за ескалацію цієї агресії проти України, проте ще не прийняли ці санкції. Я сподіваюся, що нам вдасться їх узгодити на цьому тижні, і ми затвердимо новий жорсткий пакет”, – заявив Боррель.

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Деталі

Водночас Боррель зазначив, що глави МЗС узгодили обмеження проти фізосіб та деяких юросіб. Він пояснив, що в списки санкцій потраплять близько 200 російських діячів та організацій.

Доповнення

За даними ЗМІ, майбутній пакет санкцій ЄС завдасть удару по російських ЗМІ і "проллє світло на жахи, що ховаються за пропагандистським фасадом".

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