Угорщина проти включення низки росіян до нового пакету санкцій: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Угорщина виступала проти включення низки росіян до списку дев'ятого пакету антиросійських санкцій, оскільки зворотна ситуація призведе до складнощів із відкритими каналами зв'язку. Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто і додав, що загалом планується запровадити санкції проти 141 громадянина рф, передає УНН.
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«У цьому новому пакеті очікуються санкції проти 141 фізичної особи та 47 організацій. Ми не робили таємниці ні під час попереднього обговорення проекту, ні зараз через те, що ми просили прибрати зі списку кілька фізичних осіб. Тому що ми вважаємо, що наявність у списку санкцій кількох урядовців означало б серйозні проблеми для підтримки відкритими каналів зв'язку», — підкреслив Сійярто в бесіді з журналістами Угорщини.
Раніше
7 грудня Угорщина виступила проти чергового пакету санкцій щодо Росії. Крім того, Будапешт не підтримав ініціативу збільшити розмір фонду Європейського Союзу, з якого фінансуються постачання зброї Україні та іншим країнам.
6 грудня Єврокомісія офіційно представила дев'ятий пакет санкцій щодо російської сторони, куди увійшли три банки, близько 200 осіб, чотири телеканали, а також заборона на інвестиції в гірничодобувний сектор. Крім того, під санкціями опинилися підприємства оборонно-промислового комплексу.