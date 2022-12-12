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Венгрия против включения ряда россиян в новый пакет санкций: детали

Киев • УНН

 • 1965689 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Венгрия выступала против включения ряда россиян в список девятого пакета антироссийских санкций, поскольку обратная ситуация приведет к сложностям с открытыми каналами связи. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто и добавил, что в целом планируется ввести санкции против 141 гражданина россии, передает УНН.

Цитата

«В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни во время предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из-за того, что мы просили убрать из списка несколько физических лиц. Потому что мы считаем, что наличие в списке санкций нескольких членов правительства означало бы серьезные проблемы для поддержания открытыми каналов связи», — подчеркнул Сийярто в беседе с журналистами Венгрии.

Ранее

7 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций в отношении россии. Кроме того, Будапешт не поддержал инициативу увеличить размер фонда Европейского Союза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

6 декабря Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций в отношении российской стороны, куда вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Кроме того, под санкциями оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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