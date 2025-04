Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф: що до нього входить

Деталі

За словами президента Єврокомісії, новий пакет санкцій проти росії включатиме:

- додавання ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до підсанкційного списку;

- санкції проти трьох російських банків;

- обмеження доступу росії до безпілотників безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран;

- новий експортний контроль, зокрема товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись російською військовою машиною.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.



We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty



Существующие 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.



Сьогодні ми беруть участь в Росії на 9-й package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022

Цитата

"Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще 4 канали, і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного та видобувного сектора", – заявила глава ЄК.

Додамо

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що західні санкції проти росії з кожним днем змушують Москву платити все більшу ціну та ускладнюють спроби поповнити запаси зброї для продовження війни з Україною.