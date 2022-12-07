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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45099 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф: що до нього входить

Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф: що до нього входить

Київ • УНН

 • 1098586 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти росії. Про це УНН пише з посиланням на її Twitter.

Деталі

За словами президента Єврокомісії, новий пакет санкцій проти росії включатиме:

- додавання ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до підсанкційного списку;
- санкції проти трьох російських банків;
- обмеження доступу росії до безпілотників безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран;
- новий експортний контроль, зокрема товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись російською військовою машиною.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.

We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty

Существующие 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.

Сьогодні ми беруть участь в Росії на 9-й package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022

Цитата

"Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще 4 канали, і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного та видобувного сектора", – заявила глава ЄК.

Додамо

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що західні санкції проти росії з кожним днем змушують Москву платити все більшу ціну та ускладнюють спроби поповнити запаси зброї для продовження війни з Україною.

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