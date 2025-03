Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против рф: что в него входит

Детали

По словам президента Еврокомиссии, новый пакет санкций против россии будет включать:

- добавление еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список;

- санкции еще против трех российских банков;

- ограничение доступа россии к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;

- новый экспортный контроль, в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской военной машиной.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.



We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty



The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.



Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022

Цитата

"Мы также противодействуем российской пропагандистской машине, предлагая изъять из эфира еще 4 канала, и предлагаем больше экономических мер против российского энергетического и добывающего сектора", – заявила глава ЕК.

Добавим

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против россии с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и усложняют попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны с Украиной.