ЕС нацелен на пакет военной помощи Украине в размере 6 млрд евро - Politico

Страны ЕС готовят пакет военной помощи на сумму не менее 6 млрд евро для Украины, поскольку стремятся укрепить стратегическую позицию Киева в начале переговоров с Россией под руководством США. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова трех дипломатов ЕС, передает УНН.

Детали

Пакет, который должен включать все, от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году и может быть представлен перед весьма символичным визитом европейских комиссаров в Киев 24 февраля.

Двое дипломатов заявили, что 6 млрд евро являются отправной точкой, которая может увеличиться до 10 млрд евро или более, поскольку страны изучат свои запасы, чтобы понять, что они могут отправить Украине. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС изучат пакет, содержание которого впервые было сообщено POLITICO в понедельник, во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Страны смогут вносить военную форму или наличные. Их финансовый вклад будет пропорционален их валовому национальному доходу, сказал один из дипломатов.

Крупный пакет военной помощи станет ощутимым проявлением решимости ЕС поддержать Украину после того, как экстренная встреча лидеров в Париже в понедельник не смогла принять конкретных решений. ЕС был отстранен от переговоров между США и Россией о прекращении войны, что вызвало смятение в столицах ЕС, а также в Киеве.

Увеличение военной поддержки может помочь Украине пополнить свои вооруженные силы, сдержать российские атаки на линии фронта и защитить свои города от воздушных атак, пока Киев готовится к мирным переговорам. Это также может укрепить аргумент ЕС о включении в переговоры, первый раунд которых между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым завершился во вторник в Эр-Рияде.

Дипломаты ЕС все еще обсуждают детали пакета помощи, который был запрошен Европейской службой внешних связей, иностранным подразделением блока. Остается увидеть, одобрит ли это ЕС в целом или же сделку поддержит коалиция стран, желающих это сделать. Один из дипломатов сказал, что единогласное одобрение маловероятно, учитывая противодействие Венгрии.

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