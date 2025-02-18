ЄС націлений на пакет військової допомоги Україні в розмірі 6 млрд євро - Politico

Країни ЄС готують пакет військової допомоги на суму щонайменше 6 млрд євро для України, оскільки прагнуть зміцнити стратегічну позицію Києва на початку перемовин із росією під керівництвом США. Про це пише Politico з посиланням на слова трьох дипломатів ЄС, передає УНН.

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Пакет, який має включати все, від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони, стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС від моменту повномасштабного вторгнення росії 2022 року і може бути представлений перед вельми символічним візитом європейських комісарів до Києва 24 лютого.

Двоє дипломатів заявили, що 6 млрд євро є відправною точкою, яка може збільшитися до 10 млрд євро або більше, оскільки країни вивчать свої запаси, щоб зрозуміти, що вони можуть відправити Україні. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС вивчать пакет, зміст якого вперше було повідомлено POLITICO в понеділок, під час чергової зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Країни зможуть вносити військову форму або готівку. Їхній фінансовий внесок буде пропорційний їхньому валовому національному доходу, сказав один із дипломатів.

Великий пакет військової допомоги стане відчутним проявом рішучості ЄС підтримати Україну після того, як екстрена зустріч лідерів у Парижі в понеділок не змогла ухвалити конкретних рішень. ЄС був відсторонений від переговорів між США і Росією про припинення війни, що викликало сум'яття в столицях ЄС, а також у Києві.

Збільшення військової підтримки може допомогти Україні поповнити свої збройні сили, стримати російські атаки на лінії фронту і захистити свої міста від повітряних атак, поки Київ готується до мирних переговорів. Це також може зміцнити аргумент ЄС про включення в переговори, перший раунд яких між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ росії сергієм лавровим завершився у вівторок в Ер-Ріяді.

Дипломати ЄС все ще обговорюють деталі пакета допомоги, який був запрошений Європейською службою зовнішніх зв'язків, іноземним підрозділом блоку. Залишається побачити, чи схвалить це ЄС загалом, чи угоду підтримає коаліція країн, які бажають це зробити. Один із дипломатів сказав, що одностайне схвалення малоймовірне, враховуючи протидію Угорщини.

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