ЕС может понадобиться новый кредит для Украины уже в 2027 году - Politico

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

ЕС утвердил заем на 90 млрд евро для Украины до конца 2026-го. Для 2027-го может понадобиться дополнительно 19 млрд евро из-за дефицита.

Европейский Союз может столкнуться с необходимостью одобрения нового крупного кредита для Украины уже в 2027 году, несмотря на недавно согласованный пакет финансовой помощи. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На этой неделе ЕС одобрил заем на 90 млрд евро (около 105 млрд долларов), который должен покрыть значительную часть бюджетных и оборонных нужд Украины до конца следующего года. В то же время чиновники признают, что этого может оказаться недостаточно.

Рост дефицита

По оценкам дипломатов, Украина уже нуждается дополнительно примерно в 19 млрд евро для покрытия финансовых нужд в 2027 году. Это означает, что ЕС может быть вынужден вернуться к вопросу новой помощи раньше, чем планировалось.

Также ожидается, что часть финансирования могут предоставить партнеры, в частности Япония и Великобритания, однако эти средства пока не подтверждены.

Зависимость от Европы

На фоне уменьшения роли США в поддержке Украины финансовое бремя все больше переходит на Европу. В то же время Киев остается зависимым и от американской помощи, в частности в сфере противовоздушной обороны и разведки.

В материале отмечается, что война против России фактически стала ключевым вызовом безопасности для Европы, что определяет дальнейшие решения ЕС по поддержке Украины.

