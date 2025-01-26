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ЕС готовит снятие санкций с Сирии, но пока не все - Reuters

ЕС готовит снятие санкций с Сирии, но пока не все - Reuters

Киев  •  УНН

 • 2427 просмотра

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Евросоюз готовится снять ограничения с энергетического и транспортного секторов Сирии. Вопрос финансовых санкций остается открытым, а окончательное решение ожидается на встрече министров в Брюсселе.

Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в среду агентству, что она надеется на достижение политического соглашения о смягчении санкций на этой встрече.

Чиновники считают, что транспорт является ключевым фактором в восстановлении полноценной работы сирийских аэропортов, что может способствовать возвращению беженцев. 

Энергетика и электричество также считаются важными для улучшения условий жизни, что поможет стабилизировать страну и поощрить граждан возвращаться.

Сирия заинтересована в поставках из Украины муки, масла, сахара - Коваль02.01.25, 17:08 • 52277 просмотров

Согласно документу ЕС, дипломаты из 27 стран-членов рекомендовали принять быстрые меры для приостановления ограничений "в секторах, необходимых для экономической стабилизации и запуска экономической реконструкции Сирии, таких как энергетика и транспорт".

Дипломаты также рекомендовали "оценить варианты восстановления банковских и инвестиционных отношений с Сирией".

Согласно позиции дипломатов, ослабление ограничительных мер ЕС будет осуществляться поэтапно, с регулярной оценкой того, позволяют ли условия в Сирии дальнейшее приостановление санкций.

Формулировка документа является компромиссом между столицами ЕС. Некоторые правительства хотят действовать быстро, чтобы приостановить санкции, в то время как другие предпочитают более осторожный и постепенный подход, чтобы Европа сохранила рычаги влияния.

Напомним

12 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас анонсировала встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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