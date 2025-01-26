ЕС готовит снятие санкций с Сирии, но пока не все - Reuters
Киев • УНН
Евросоюз готовится снять ограничения с энергетического и транспортного секторов Сирии. Вопрос финансовых санкций остается открытым, а окончательное решение ожидается на встрече министров в Брюсселе.
Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила в среду агентству, что она надеется на достижение политического соглашения о смягчении санкций на этой встрече.
Чиновники считают, что транспорт является ключевым фактором в восстановлении полноценной работы сирийских аэропортов, что может способствовать возвращению беженцев.
Энергетика и электричество также считаются важными для улучшения условий жизни, что поможет стабилизировать страну и поощрить граждан возвращаться.
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Согласно документу ЕС, дипломаты из 27 стран-членов рекомендовали принять быстрые меры для приостановления ограничений "в секторах, необходимых для экономической стабилизации и запуска экономической реконструкции Сирии, таких как энергетика и транспорт".
Дипломаты также рекомендовали "оценить варианты восстановления банковских и инвестиционных отношений с Сирией".
Согласно позиции дипломатов, ослабление ограничительных мер ЕС будет осуществляться поэтапно, с регулярной оценкой того, позволяют ли условия в Сирии дальнейшее приостановление санкций.
Формулировка документа является компромиссом между столицами ЕС. Некоторые правительства хотят действовать быстро, чтобы приостановить санкции, в то время как другие предпочитают более осторожный и постепенный подход, чтобы Европа сохранила рычаги влияния.
Напомним
12 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас анонсировала встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии.