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ЕС готовит новые пошлины на удобрения и муку из россии и беларуси

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Европарламент одобрил увеличение пошлин на импорт из россии и беларуси: на удобрения до 430 евро за тонну к 2028, на муку, сахар и корма для скота на 50%. Цель – предотвратить финансирование войны.

ЕС готовит новые пошлины на удобрения и муку из россии и беларуси

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении на 50% пошлин на сахар, уксус, муку и корма для скота из фб и беларуси. До этого эти товары не облагались пошлинами. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Евродепутаты также поддержали введение 6,5-процентных пошлин на удобрения из россии и беларуси, а также дополнительных сборов в размере 40–45 евро за тонну в течение 2025–2026 годов. К 2028 году эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну.

Законопроект также поручает Европейской комиссии отслеживать ситуацию и принимать меры для смягчения роста цен, которое может навредить внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС. Теперь документ должен быть утвержден на пленарном заседании Европарламента 22 мая. 

Повышение пошлин на продукцию из рф и рб "поможет предотвратить использование россией рынка ЕС для финансирования своей военной машины

- заявила постоянный докладчик Европарламента по россии Инесе Вайдере.

Она назвала неприемлемым тот факт, что более чем через три года после начала полномасштабной войны россии против Украины Евросоюз до сих пор закупает в этой стране критически важные товары в больших объемах. Объем импорта в ЕС мочевины и азотных удобрений из России, и без того высокий в 2023 году, существенно вырос в 2024 году.

ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд из-за тарифов Трампа на металлы09.04.25, 16:31 • 10545 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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