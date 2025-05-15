ЄС готує нові мита на добрива і борошно з росії та білорусі

Профільний комітет Європарламенту схвалив пропозицію Єврокомісії про підвищення на 50% мит на цукор, оцет, борошно та корми для худоби з фб і білорусі. До цього ці товари не обкладалися митами. Про це повідомляє DW, пише УНН.

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Євродепутати також підтримали запровадження 6,5-відсоткових мит на добрива з росії та білорусі, а також додаткових зборів у розмірі 40–45 євро за тонну протягом 2025–2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

Законопроєкт також доручає Європейській комісії відстежувати ситуацію та вживати заходів для пом’якшення зростання цін, яке може зашкодити внутрішньому ринку та сільськогосподарському сектору ЄС. Тепер документ має бути затверджений на пленарному засіданні Європарламенту 22 травня.



Підвищення мит на продукцію з рф і рб "допоможе запобігти використанню росією ринку ЄС для фінансування своєї воєнної машини - заявила постійна доповідачка Європарламенту по росії Інесе Вайдере.

Вона назвала неприйнятним той факт, що більш ніж через три роки після початку повномасштабної війни росії проти України Євросоюз досі закуповує в цій країні критично важливі товари у великих обсягах. Обсяг імпорту в ЄС сечовини та азотних добрив з Росії, і без того високий у 2023 році, суттєво зріс у 2024 році.

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