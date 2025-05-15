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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

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ЄС готує нові мита на добрива і борошно з росії та білорусі

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Європарламент схвалив збільшення мит на імпорт з росії та білорусі: на добрива до 430 євро за тонну до 2028, на борошно, цукор та корми для худоби на 50%. Мета - запобігти фінансуванню війни.

ЄС готує нові мита на добрива і борошно з росії та білорусі

Профільний комітет Європарламенту схвалив пропозицію Єврокомісії про підвищення на 50% мит на цукор, оцет, борошно та корми для худоби з фб і білорусі. До цього ці товари не обкладалися митами. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Євродепутати також підтримали запровадження 6,5-відсоткових мит на добрива з росії та білорусі, а також додаткових зборів у розмірі 40–45 євро за тонну протягом 2025–2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

Законопроєкт також доручає Європейській комісії відстежувати ситуацію та вживати заходів для пом’якшення зростання цін, яке може зашкодити внутрішньому ринку та сільськогосподарському сектору ЄС. Тепер документ має бути затверджений на пленарному засіданні Європарламенту 22 травня. 

Підвищення мит на продукцію з рф і рб "допоможе запобігти використанню росією ринку ЄС для фінансування своєї воєнної машини

- заявила постійна доповідачка Європарламенту по росії Інесе Вайдере.

Вона назвала неприйнятним той факт, що більш ніж через три роки після початку повномасштабної війни росії проти України Євросоюз досі закуповує в цій країні критично важливі товари у великих обсягах. Обсяг імпорту в ЄС сечовини та азотних добрив з Росії, і без того високий у 2023 році, суттєво зріс у 2024 році.

ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали09.04.25, 16:31 • 10545 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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