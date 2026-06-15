ЕС будет развивать собственную ИИ-инфраструктуру для уменьшения зависимости от технологических гигантов – фон дер Ляйен

Европейский Союз планирует усиливать технологический суверенитет и создавать собственную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G7, передает УНН.

Комментируя вопрос зависимости Европы от крупных технологических компаний, фон дер Ляйен напомнила о недавней инициативе Еврокомиссии по технологическому суверенитету.

Для нас важно иметь собственную инфраструктуру и собственное технологическое присутствие. Мы не стремимся к изоляции, но хотим сотрудничать с надежными партнерами и в то же время развивать собственные возможности