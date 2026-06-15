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ЕС будет развивать собственную ИИ-инфраструктуру для уменьшения зависимости от технологических гигантов – фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 286 просмотра

ЕС создаст AI-гигафабрики для обучения моделей на публичной инфраструктуре. Это поможет удержать перспективные технологические стартапы внутри блока.

ЕС будет развивать собственную ИИ-инфраструктуру для уменьшения зависимости от технологических гигантов – фон дер Ляйен

Европейский Союз планирует усиливать технологический суверенитет и создавать собственную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G7, передает УНН.

Комментируя вопрос зависимости Европы от крупных технологических компаний, фон дер Ляйен напомнила о недавней инициативе Еврокомиссии по технологическому суверенитету.

Для нас важно иметь собственную инфраструктуру и собственное технологическое присутствие. Мы не стремимся к изоляции, но хотим сотрудничать с надежными партнерами и в то же время развивать собственные возможности 

– отметила она.

По словам президента Еврокомиссии, одним из ключевых элементов этой стратегии станет создание так называемых AI-гигафабрик.

Гигафабрики дадут возможность европейским стартапам тестировать и обучать свои модели искусственного интеллекта на публичной инфраструктуре. Это чрезвычайно важно, ведь у нас много перспективных компаний и мы не хотим, чтобы они покидали Европейский Союз 

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что вопрос технологического суверенитета охватывает не только искусственный интеллект, но и производство полупроводников, облачные сервисы и другие стратегические цифровые технологии.

Пакет по технологическому суверенитету охватывает всю эту работу и определяет направление развития Европы в сфере высоких технологий 

– подытожила глава Еврокомиссии.

Саммит G7 обсудит глобальную экономику вместе с Индией, Бразилией и еще четырьмя странами15.06.26, 16:42 • 1292 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен