Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

Ермак попал в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time. Об этом сообщает Time, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time.

Он попал в категорию "Лидеры" вместе с главой правительства Польши Дональдом Туском и другими.

Спасибо Time.



Но я убежден, что в списке Time должны быть такие люди, как Дмитрий Коцюбайло, Павел Петриченко, Алексей Чубашев, Андрей Пильщиков "Джус", Владислава Черных "Аида" и другие наши герои.



Каждый, кто погиб за Украину и свободу, каждый из них отдал жизнь за то, чтобы наш героический народ мог продолжать свою борьбу за независимость, и эта борьба - это битва за демократию, за ценности свободного справедливого мира, эта борьба изменила мир, повлияла на него больше, чем мы сами даже можем себе сейчас представить.



Поэтому силы обороны и народ Украины должны быть в Time

- заявил Андрей Ермак.

Важно отметить, что категорию "Лидеры" в данном журнале возглавила россиянка, а именно жена Навального - Юлия Навальная.

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