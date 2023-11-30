Зеленская вошла в ТОП-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в нынешний список из 25 самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times. Об этом сообщает издание, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Елену Зеленскую в список самых влиятельных женщин добавила премьер Эстонии Кая Каллас. В своем комментарии она отметила, что ее больше всего в Зеленской восхищает честность.

Больше всего я восхищаюсь в Елене Зеленской ее честностью. Через четыре месяца после вторжения России в Украину Зеленская сказала журналисту:"никто из нас не в порядке". Она знает, каково это — проснуться, чтобы увидеть, как твоя Родина захвачена империалистическим соседом; не знать, когда и увидите ли вы в следующий раз своих близких; как найти в себе силы бороться за свободу, несмотря ни на что, - отметила Каллас.

По словам Каллас, "как и ее муж Зеленская стала глобальным символом устойчивости".

Ее лидерство в решении проблемы психического здоровья украинцев во время войны является жизненно важным. Сейчас мир должен прислушиваться к Зеленской и дать Украине то, что ей нужно, чтобы одержать победу над Россией и положить конец страданиям, подчеркнула премьер Эстонии.

Каллас добавила, что Эстония сотрудничает с Фондом Зеленской в строительстве семейных домов для детей, которых российские бомбы сделали сиротами.

Дополнение

Кроме того, в список самых влиятельных женщин попали: австралийская актриса Марго Робби, американская певица Бейонсе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии. Среда Бразилии Марина Силва.

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