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Зеленська влаштувала неформальну зустріч з жінками-послами: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Перша леді Олена Зеленська провела неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав в Україні, на якій визначили потенційні можливості для співпраці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Перша леді Олена Зеленська провела неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав в Україні. Зокрема, у зустрічі взяли участь посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Аргентини Елена Летісія Тереса Мікусінскі, посол Канади Лариса Галадза, тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін, посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен, посол Фінляндії Пяйві Мааріт Лайне, посол Хорватії Аніца Джамич і посол Чорногорії в Україні Драгіца Понорац”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідея нового формату взаємодії – неформальних зустрічей – належить Мелінді Сіммонс, яка запропонувала жінкам-дипломатам регулярно збиратися для обговорення актуальних соціальних питань і більш тісної співпраці між їхніми державами та Україною.

“На зустрічі Олена Зеленська та жінки-посли обговорили пріоритетні для першої леді України гуманітарні напрямки й соціальні проекти та визначили потенційні можливості для співпраці. Зокрема, всі учасниці заходу наголосили на важливості об’єднання зусиль у боротьбі з домашнім та гендерно зумовленим насильством та створенні рівних можливостей для всіх громадян, позитивно оцінивши успіхи України на цьому шляху”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що посол Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне радо відгукнулася на прохання Олени Зеленської про експертну допомогу з боку фінських фахівців у реформуванні системи шкільного харчування в Україні: саме Фінляндія є визнаним світовим лідером у організації здорового та якісного харчування школярів.

“Перша леді також заручилася підтримкою міжнародних партнерок у розширенні мережі україномовних аудіогідів у найбільших музеях та культурних пам’ятках світу”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, україномовні аудіогіди впровадили у трьох музеях Туреччини.

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