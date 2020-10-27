Зеленская устроила неформальную встречу с женщинами-послами: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Первая леди Елена Зеленская провела неформальную встречу с женщинами - послами иностранных государств в Украине, на которой определили потенциальные возможности для сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Первая леди Елена Зеленская провела неформальную встречу с женщинами - послами иностранных государств в Украине. В частности, во встрече приняли участие посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински, посол Канады Лариса Галадза, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин, посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен, посол Финляндии Пяйви Маарит Лайне, посол Хорватии Аниций Джамич и посол Черногории в Украине Драгица Понорац", - говорится в сообщении.
Отмечается, что идея нового формата взаимодействия - неформальных встреч - принадлежит Мелинде Симмонс, которая предложила женщинам-дипломатам регулярно собираться для обсуждения актуальных социальных вопросов и более тесного сотрудничества между их государствами и Украиной.
"На встрече Елена Зеленская и женщины-послы обсудили приоритетные для первой леди Украины гуманитарные направления и социальные проекты и определили потенциальные возможности для сотрудничества. В частности, все участники мероприятия отметили важность объединения усилий в борьбе с домашним и гендерно обусловленным насилием и создании равных возможностей для всех граждан, положительно оценив успехи Украины на этом пути", - указано в сообщении.
Сообщается, что посол Финляндии в Украине Пяйви Маарит Лайне с радостью откликнулась на просьбу Елены Зеленской о экспертной помощи со стороны финских специалистов в реформировании системы школьного питания в Украине: именно Финляндия является признанным мировым лидером в организации здорового и качественного питания школьников.
"Первая леди также заручилась поддержкой международных партнерш в расширении сети украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях и культурных памятниках мира", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, украиноязычные аудиогиды внедрили в трех музеях Турции.